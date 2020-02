Homem espanca companheira com 56 revólveres em casa

A mulher, de 44 anos, estava a ser brutalmente espancada pelo companheiro, de 45, quando os polícias entraram pela casa, em Marvila, Lisboa, e puseram fim ao terror da vítima. Durante as diligências, os agentes da PSP descobriram que o homem escondia um verdadeiro arsenal, composto por 56 revólveres de vários calibres e tipos e mais de 1300 munições, entre outros objetos proibidos.O alerta chegou à 2ª Divisão Policial, dos Olivais, pouco depois das 16h00 de sábado. Os agentes que se deslocaram ao local "conseguiram socorrer a vítima e imobilizar o agressor", explicou este domingo a força policial, em comunicado. O homem encontrava-se num "estado alterado e bastante perturbado", levando a que fosse conduzido compulsivamente para o Hospital de São José.Ainda dentro da habitação, os polícias "aperceberam-se da existência de objetos aparentemente ilícitos". Suspeitas que se vieram a confirmar, após terem sido realizadas buscas com "autorização e indicação" da própria vítima, que mantém uma relação há mais de 10 anos com o agressor.Além dos 56 revólveres e de 1343 munições de vários calibres, os agentes descobriram 11 espingardas de pressão de ar, tanto de cano longo como curto, 10 soqueiras, cinco punhais longos e quatro mosquetes. O homem tinha ainda em casa três matracas, duas miras telescópicas, uma pistola taser e um bastão extensível. As armas vão ser alvo de peritagens, para apurar se estão operacionais.