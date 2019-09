A GNR, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas do Porto, deteve um homem, de 41 anos, por violência doméstica, em Matosinhos.Os militares apuraram que o suspeito ameaçava de morte os próprios filhos e agredia, com murros, pontapés e cabeçadas, a mulher, de 40 anos.Foi presente a primeiro interrogatório e ficou com as medidas de afastamento de residência e de proibição de qualquer contacto com a companheira.