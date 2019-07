Homem espanca 'ex' por ciúmes

Ao ver uma condutora aos ziguezagues na estrada, em Santo António dos Cavaleiros, um militar da GNR de folga - que oapurou ser Hugo Ernano - meteu o carro lado a lado.Foi então que viu que a condutora chorava compulsivamente e estava ferida na cara. A condutora, 23 anos, contou então que tinha sido espancada momentos antes pelo ex-namorado, três anos mais velho. A PSP foi alertada e a vítima conduzida ao hospital Beatriz Ângelo, em Loures.A vítima contou à PSP que, pelas 07h00 de sexta-feira, o 'ex', movido por ciúmes, forçou a entrada em casa e exigiu o telemóvel, para saber com quem a antiga companheira falava. Desfez o equipamento no chão e agrediu a jovem com socos na cara, arrastou-a pelos cabelos e ainda a tentou asfixiar.Os vizinhos chamaram a PSP mas, à chegada do carro-patrulha, ninguém falou ou abriu a porta. A vítima estaria a ser coagida no interior pelo 'ex'.O agressor exigiu depois dinheiro e ordenou à jovem que o levasse até Odivelas. Foi no regresso a casa que a mulher foi detetada a conduzir de forma errática, a ponto de quase ter colidido com outros carros.A mulher foi atacada dentro da própria residência, na rua David Mourão Ferreira. A PSP investiga este episódio de violência doméstica.conseguiu apurar que já em 2017 e 2018 tinham sido feitas na PSP outras denúncias de violência doméstica.Hugo Ernano foi condenado em tribunal por ter alvejado mortalmente um jovem de 13 anos, em 2008, numa perseguição policial após um assalto.