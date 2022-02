Um homem, de 34 anos, espancou o ex-sogro, de 63, e deixou-o em estado crítico para ser encontrado pela filha.O homem acabou por morrer no hospital e o agressor foi agora detido e colocado em prisão preventiva, indiciado pelo crime de homicídio.De acordo com o Ministério Público de Lisboa, o crime ocorreu no dia 29 de janeiro, pelas 23h00.