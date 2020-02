Homem espanca funcionário em assalto a minimercado em Lisboa

Um homem de 21 anos foi anteontem detido pela PSP por um assalto violento num minimercado, a 7 de dezembro de 2019, na zona do Beato em Lisboa. O ladrão espancou um funcionário à frente de três clientes idosas que ficaram aterrorizadas.O crime ocorreu ao final da tarde. Primeiro, o assaltante roubou vários artigos do minimercado e depois atacou o funcionário para lhe tirar 20 euros – já não era a primeira vez que levava artigos do local sem pagar.A vítima, estrangeira, ficou traumatizada com o roubo. O ladrão, com antecedentes por tráfico de droga, foi agora detido e ficou em preventiva.