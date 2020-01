Homem espanca os pais durante seis anos

Um homem, de 48 anos, foi condenado pelo Tribunal de Santarém a cinco anos e seis meses de prisão por agredir física e psicologicamente os pais.Nos últimos seis anos, o arguido, alcoólico e desempregado, obrigou o casal de idosos a sustentar os seus vícios. O coletivo de juízes considerou Fernando M. culpado de dois crimes de violência doméstica sobre o pai, de 76 anos, e a mãe, de 72.Segundo o acórdão, o arguido viveu à custa dos pais na casa destes, na aldeia de Malhou, Alcanena, onde exercia sobre as vítimas um comportamento muito agressivo, com ofensas verbais e ameaças de morte frequentes, exigindo dinheiro para bebidas e tabaco.Chegou a bater no pai, que tem uma saúde debilitada, e chantageava a mãe, que é diabética.