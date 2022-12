Um idoso de 81 anos foi encontrado desfigurado por uma patrulha da PSP do Cacém, Sintra, após ter sido espancado pelo filho, de 44. O agressor foi preso, depois de também ter esmurrado o filho, de 16 anos, quando este tentou defender o avô.



O crime ocorreu pelas 21h40 de quinta-feira. A mulher do idoso e mãe do detido, também de 81 anos, chamou a PSP com o apoio de uma vizinha.









