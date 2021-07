A Polícia Judiciária (PJ) prendeu quatro homens - dois portugueses, um espanhol e um africano, entre os 22 e os 27 anos -, que em outubro de 2020 raptaram um homem, de 21 anos, e o arrastaram para uma casa no concelho da Amadora, onde foi espancado durante sete horas.Em causa estava uma dívida de droga de alguns milhares de euros. O homem raptado, de 21 anos - conhecia dois dos criminosos que encontrou no dia do crime - foi forçado, com uma arma de fogo,...