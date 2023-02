Homem espancado e esfaqueado por grupo de jovens em Setúbal. Crime foi filmado

Um homem foi espancado e esfaqueado por um grupo de jovens no centro de Setúbal, na manhã de domingo.O crime, que poderá configurar uma tentativa de homicídio, foi filmado por populares e no vídeo vê-se pelo menos dois intervenientes com facas na mão a agredir a vítima, que fica prostrada no chão e incapaz de se defender. Ao mesmo tempo, outro homem aponta o que aparenta ser uma pistola.Segundo oapurou junto de fonte oficial da PSP, as motivações do brutal ataque em plena luz do dia não estão esclarecidas e não há detidos até agora. A PSP foi alertada para o caso, que ocorreu nas imediações da avenida Luís Todi, mas a investigação transitou para a alçada da Polícia Judiciária devido à arma de fogo.Não foi possível, até agora, apurar o estado de saúde da vítima.