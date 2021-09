Homem espancado em festa ilegal no centro do Porto

Um homem ficou ferido com gravidade depois de ser espancado no interior de um café-bar no Centro Comercial Rio, na rua de Santa Catarina, no Porto.



O alerta foi dado às 5h40 da manhã na sequência de uma desordem entre dezenas de pessoas alcoolizadas que estavam numa festa ilegal.





A vítima foi transportada para o Hospital de Santo António no Porto.A PSP foi chamada, mas não fez qualquer detenção já que os suspeitos fugiram do local.

Esta não é a primeira vez que há desacatos neste estabelecimento. A PSP diz que é chamada consecutivamente para situações de desordem e queixas quanto ao ruído neste bar.

Em abril, neste mesmo bar foram idenficadas 57 pessoas por estarem a consumir bebidas alcoólicas em festa ilegal.