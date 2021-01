Homem espancado em roubo de ouro em Sintra

Um homem, de 70 anos, que colocou um anúncio numa página da internet para vender peças em ouro acabou assaltado de forma violenta por dois homens que se mostraram interessados no negócio.



A vítima marcou um encontro à entrada do prédio onde vive, na Agualva, Sintra, às 21h00 de segunda-feira, mas quando os dois homens chegaram apontaram-lhe uma pistola e agrediram-na. Sob ameaça, o septuagenário foi obrigado a entregar as peças de ouro que tinha. A dupla fugiu e o homem ligou à PSP, que tomou conta da ocorrência. A investigação está agora nas mãos da Judiciária.



