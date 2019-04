Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem espera justiça após acidente há 13 anos

Manuel Porto sofreu um acidente de viação em 2005 e ficou com graves limitações físicas.

Por Tiago Griff | 01:30

Foi em novembro de 2005 que a vida de Manuel Porto, agora com 71 anos, mudou drasticamente. Regressava a casa quando um acidente de viação que envolveu o carro que conduzia o deixou com várias fraturas expostas.



Esteve em coma induzido durante 24 dias, mais de um ano em recuperação e ainda hoje tem sérias limitações físicas. Desde então decorre um processo cível no Tribunal de Vila Real de Santo António que não avança há 13 anos.



O caso atrasou ainda mais porque Manuel está há três anos à espera de um relatório do Instituto de Medicina Legal.



"Do tribunal dizem que o processo está a decorrer nos trâmites normais. Há 13 anos? Como é possível isso ser normal?", questiona Manuel Porto.



A lentidão do processo é agravada com a espera de um relatório do Instituto de Medicina Legal, para comprovar a sua incapacidade física: "Apesar dos ofícios que a juíza envia, com prazos e sujeito a coimas, nada avança. Até eu já escrevi uma carta, porque ajudaria em muito o meu processo, mas nada é feito", desabafa a vítima.



Manuel deixou de poder trabalhar após acidente e tem uma mobilidade extremamente reduzida, conseguindo andar apenas com canadianas.



Contactado pelo CM, fonte do Instituto de Medicina Legal garantiu que o relatório irá ser enviado em breve.



Admitiu o atraso, mas disse que nos últimos dois anos "essas pendências têm diminuído em 53 por cento", esperando "continuar a recuperação".