Mais de duas dezenas de bombeiros e militares da GNR procuraram este domingo um homem, de 74 anos, que está desaparecido em Almendra, Vila Nova de Foz Côa.



O alerta para o desaparecimento do idoso, doente de Alzheimer, foi dado por familiares a meio da tarde de sexta-feira. Desde essa altura que as autoridades montaram uma operação de busca que até este domingo à noite se revelaria infrutífera. Segundo os bombeiros, "as pistas são escassas".

Ver comentários