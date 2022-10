Homem estrangeiro extraditado para Portugal para cumprir 16 anos de prisão por assaltos violentos durante três anos

Um homem, de nacionalidade estrangeira, foi extraditado da Suíça para Portugal, para cumprir uma pena de 16 anos de prisão pela prática de vários assaltos em ourivesarias portuguesas, com contornos violentos.



A Polícia Judiciária (PJ) procedeu à extradição do homem com mandado de detenção europeu, emitido pelo Tribunal Judicial de Santarém.

"A investigação foi desenvolvida pela Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional Contra Terrorismo, pela prática, entre os anos 2007 e 2010, em diversas cidades do território nacional, de vários crimes de roubo agravado, em estabelecimentos de ourivesaria, sempre com contornos de grande violência", refere o comunicado divulgado pela PJ.

Para além deste homem, um outro cidadão estrangeiro, que integrava o mesmo grupo criminoso, foi também recentemente extraditado para Portugal, para cumprimento de pena.

A PJ deslocou-se até Zurique para a detenção do homem, que foi trazido para território nacional e entregue ao Estabelecimento Prisional, para cumprir a pena de prisão a que foi condenado.