Um militar da GNR, de folga, passava por uma rua do concelho de Coruche quando os gritos desesperados de uma mulher o alertaram. Uma jovem, de 23 anos, estava com a filha bebé, de 3, ao colo e era espancada pelo companheiro.



O agressor, de 24 anos, estrangulou-a e atirou-a ao chão antes de ser travado pelo militar. A mulher e a filha foram acolhidas numa casa-abrigo e o homem ficou preso em casa com pulseira eletrónica.





