Homem esventra rival na paragem de autocarro

Agressor de 38 anos foi detido pela PSP.

Por João Tavares | 10:49

Um homem de 38 anos foi detido pela PSP de Loures junto a uma paragem de autocarros no Catujal, isto depois de ter esventrado um rival que lhe estava a fazer uma espera. A vítima, de 35 anos, foi transportada para o hospital de São José em estado grave.

O agressor disse às autoridades que foi agredido pelo seu vizinho mal saiu do autocarro, com quem tem tido desentendimentos. Para se defender, o homem disse que puxou de uma faca e atingiu a vítima, isto pelas 20h00 desta quinta-feira.



A vítima acabou por fugir e o agressor manteve-se no local até à chegada da polícia. Vai ser presente durante o dia de hoje a tribunal. O local do crime foi preservado e a investigação ficou entregue à Polícia Judiciária.