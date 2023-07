Homem executado a tiro por furto e dívida de droga de 10 euros

Uma dívida de droga no valor de 10 euros e o furto de alguns bens motivaram o assassinato a sangue-frio de Rui Silva, de 35 anos, arguido do processo Hells Angels que foi encontrado morto em São Brás de Alportel, a 4 dezembro do ano passado.



O assassinato resultou de uma ação concertada entre quatro homens e uma mulher, com idades entre os 35 e os 48 anos, os quais, segundo um acórdão do Tribunal da Relação de Évora - que manteve a prisão preventiva a um dos suspeitos -, revelaram "falta de pudor em seguir as mais basilares regras de vivência em sociedade e demonstraram um sangue-frio impressionante e uma atuação metódica na concretização da morte".









