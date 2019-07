Ucrânia, no Porto.





















Um homem de nacionalidade ucraniana esteve desde as 06h00 da madrugada desta quarta-feira em cima de um prédio em Paredes, no Porto, exigindo falar com alguém do consulado dasabe que o homem não tinha condições monetárias para regressar ao país e em protesto decidiu subir ao topo do edifício.