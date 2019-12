Homem expulso do concelho de Alijó por ameaçar familiar

Um homem de 50 anos foi detido pela GNR, em Alijó, por posse de armas proibidas e por ameaças a um familiar, na sequência de desavenças no interior de um café, na aldeia de Chã, no sábado.O suspeito terá ameaçado um familiar, de 55 anos, que estava naquele espaço comercial.A GNR foi chamada ao local. Foram apreendidas duas armas de fogo (pistolas), dois bastões extensíveis e uma matraca que estavam no veículo do suspeito.O detido foi presente a tribunal. Ficou proibido de contactar com a vítima, de utilizar armas e de permanecer no concelho de Alijó.