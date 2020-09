Homem extorquido com falso divórcio

Acedeu a emprestar mil euros a uma mulher que tinha conhecido numa rede social, e que lhe pedira o dinheiro a pretexto de pagar um divórcio que, afinal, não existia. Rapidamente, o homem, de 30 anos, passou a receber ameaças de morte do suposto marido daquela, e que lhe exigia quatro mil euros para o deixar em paz.Assustada, a vítima, residente em Vieira do Minho, acabou por contactar as autoridades policiais e o caso passou a ser investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR da Póvoa do Lanhoso, que montou uma cilada aos autores da extorsão: a referida mulher e dois homens, com idades entre os 26 e 32 anos, foram apanhados em flagrante, no domingo à tarde, no local combinado para a entrega do dinheiro.Os suspeitos foram detidos de imediato pelos militares, que já se encontravam nas proximidades, e levados para o posto. Acabaram por ser libertados por decisão do Ministério Público (MP) e todos os factos foram entretanto comunicados ao Tribunal de Vila Verde, que vai assumir o inquérito. Os três arguidos encontram-se agora indiciados pelos crimes de ameaças e de extorsão.O trio gizou um plano para extorquir a vítima, que foi abordada nas redes sociais pela mulher. Depois de entregues os mil euros, os dois comparsas passaram a enviar mensagens ao homem com ameaças de morte, caso não entregasse mais quatro mil euros em notas.A GNR está a tentar perceber se os três arguidos fizeram mais vítimas, usando o mesmo método. O dinheiro foi recuperado pelos militares, que monitorizaram toda a operação para apanhar o trio em flagrante.