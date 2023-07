Uma mulher de 42 anos foi, ao início da noite de sexta-feira, esfaqueada pelo ex-companheiro, de 32, na zona do abdómen e costas. Foi usada uma faca de cozinha e o crime ocorreu junto ao Centro Paroquial e Social de Nossa Sra. da Ajuda, no Porto, em contexto de violência doméstica, adianta fonte da PSP.A vítima sofreu ferimentos considerados graves e foi transportada ao Hospital de Santo António, no Porto. O agressor foi detido pela PSP na casa da mãe e a faca foi localizada.