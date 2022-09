Homem faz "mata leão" a militar da GNR fora de serviço por vingança

Um agente da GNR foi este sábado agredido em Azambuja pouco depois das 20h. O agressor foi detido e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para conhecer as medidas de coação. O suspeito é um homem, de 42 anos, que viu o guarda na rua à civil, aproximou-se dele e agrediu-o.O agente da GNR ficou com ferimentos ligeiros, nomeadamente, alguns hematomas no rosto e num braço e foi transportado para o hospital.O suspeito terá feito um "mata leão" ao guarda que é um golpe de estrangulamento usado nas artes marciais realizado pelas costas. Esta agressão está a ser investigada, mas tudo indica que se tratou de uma vingança uma vez que o suspeito já esteve detido em julho e diz que foi mantido numa sala do posto, sem acesso a água ou alimentação.