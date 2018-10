Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem faz queixa de agressão em restaurante de Gondomar

Carlos Teixeira diz que se dirigiu ao local para tentar cobrar 740 euros devidos por um evento e levou um soco.

Por A.I.F. | 11:55

Carlos Teixeira, de 60 anos, e responsável da Universidade da Grande Idade de Rio Tinto (UGIRT), diz ter sido agredido à porta de um restaurante por um alegado segurança do espaço.



O incidente ocorreu sábado, em Rio Tinto, Gondomar, quando o homem se dirigiu ao local para tentar cobrar 740 euros devidos por um evento. "Estava a tentar falar com o dono do restaurante e nisto vem um homem que me deu um soco", explicou. A PSP foi chamada e o homem levado para o hospital.