Homem faz queixa na polícia 12 horas após ser assaltado em Lisboa

Um turista brasileiro de 36 anos, que afirma ter sido assaltado à mão armada por um trio que lhe pediu um cigarro, entre o Bairro Alto e o Cais do Sodré, em Lisboa, só apresentou queixa 12 horas após o crime.O homem, que está alojado em Santa Apolónia, disse ter saído de um bar do Bairro Alto, às 03h00 de sexta-feira, e numa rua a caminho do Cais do Sodré foi abordado pelo trio, que lhe pediu um cigarro e mostrou uma arma de fogo, levando a bolsa com o telemóvel, dinheiro e documentos.Só foi à esquadra de Turismo da PSP pelas 15h00.A PJ investiga.