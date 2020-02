Homem faz-se passar por jovem nas redes sociais para violar menina de 11 anos

Um homem de 28 anos fez-se passar por um jovem nas redes sociais para violar uma menina de 11 anos, no Funchal, avança a Polícia Judiciária em comunicado.

O arguido, que manteve contatos iniciais através de uma rede social e com um perfil falso, fez-se passar por um jovem com o qual a vítima viria a marcar um encontro, na sequência do qual foi abusada sexualmente, através de violência e contra a sua vontade.

O detido irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para eventual aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.