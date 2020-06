Homem faz sete mil pesquisas de sexo com crianças

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Pelo menos desde 26 de fevereiro de 2013 e até 31 de maio do ano passado, o arguido, de 42 anos, dedicou-se a fazer download e a partilhar ficheiros de práticas sexuais envolvendo menores de 14 anos com adultos, através do programa eMule. Durante esse período, fez sete mil pesquisas de pornografia infantil naquela plataforma - algumas das imagens foram descarregadas para o computador e depois partilhadas com outros utilizadores.O homem está em prisã...