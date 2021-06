Sempre que recebia uma mensagem na rede social Messenger, do Facebook, com a expressão ‘alguma coisa’ ou a palavra ‘cenas’, o arguido, de 33 anos, já sabia qual o interesse dos ‘amigos virtuais’. Aquela forma de conversa era o método de dissimular o negócio de tráfico de canábis e haxixe a que se dedicava na internet. A entrega do produto aos consumidores ocorria depois na sua casa, no ginásio que frequentava,...