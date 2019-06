Homem fazia-se passar por funcionário de operadora de telecomunicações para burlar vítimas

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Sintra, deteve na passada terça-feira (11 de junho), pelas 10h30 e 15h00, três homens no concelho de Sintra e constituiu como arguido um quarto suspeito em Santiago do Cacém - Setúbal.Os suspeitos têm idades compreendidas entre os 42 e 68 anos de idade, e são acusados por autoria e co-autoria material de cerca de 45 crimes de burla qualificada.Durante as diligências de investigação, que procuravam a localização e identificação dos suspeitos, foi dado cumprimento ao exarado em três de mandados de detenção fora de flagrante delito emitidos pelo DIAP de Sintra e foram efetuadas sete buscas domiciliárias.O arguido, que seria o líder desta rede, através de um método inicial de contacto porta a porta e posteriormente através de contactos telefónicos para os ofendidos, fazia-se passar por funcionário de uma operadora de telecomunicações e prometia benefícios ou reembolsos nas assinaturas TV-NET-VOZ mediante transferência para referências que lhes fornecia. Desta forma "sacava" quantias monetárias às vítimas."Nas diligências preliminares, foi possível verificar aos investigadores, que o suspeito utilizava as plataformas de pagamento automático, para consumar os ilícitos criminais, sendo que foram identificadas cerca de 130 denúncias por crimes e "modus operandi" análogos, entre 2016 e 2019, na sua grande maioria no Distrito de Lisboa, mas também nos em Setúbal, Porto e Açores", descreve o comunicado das autoridades.As burlas causaram milhares de euros de prejuízo às vítimas.