A mulher foi resgatada pela GNR de um barraco que servia de abrigo para animais, no meio de um campo de cultivo isolado, de uma freguesia de Gondomar. O local do cativeiro fica rodeado por um muro de cerca de dois metros de altura, cujo portão estava fechado com um cadeado.O objetivo era que a vítima, de 65 anos, passasse a noite ao frio e sem comer. A chave do cadeado estava na posse do marido, que foi detido.