Um homem agrediu e disparou esta tarde sobre duas pessoas, em Jardia, Montijo, e suicidou-se.

Ao que o CM conseguiu apurar, as duas vítimas foram agredidas pelo homem, que chegou a fazer disparos na sua direção. Conseguiram, com ferimentos ligeiros, pedir socorro no posto da GNR.

Segundo o CDOS de Setúbal, os militares dirigiram-se ao local e encontraram o agressor já cadáver. Ter-se-á suicidado com a arma com que atacou as duas vítimas.

No local estão meios da GNR e dos Bombeiros do Montijo.