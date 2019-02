Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem fere-se ao manusear arma num café em Tondela

GNR reformado feriu-se numa mão e pediu ajuda à funcionária do estabelecimento.

17:01

Um GNR reformado ficou esta quinta-feira ferido numa mão ao manusear uma arma num café em Tondela. Ao que o Correio da Manhã apurou junto da funcionária do estabelecimento, o homem é cliente habitual do café.



A vítima pediu ajuda à funcionária do café que de imediato contactou o 112.



O homem foi transportado para o hospital.