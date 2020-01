Homem fere uma polícia a enfrentar autarca Basílio Horta em Sintra

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um homem foi manietado por quatro agentes da Polícia Municipal de Sintra, e entregue à GNR, após ter ferido uma agente que precisou de hospitalização. A Polícia Municipal teve de intervir sobre o agressor por este se ter colocado à frente do presidente da autarquia sintrense, Basílio Horta, quando este saía do edifício dos Paços do Concelho.Não foi a primeira agressão do homem (com cerca de 50 ... < br />