Homem ferido a tentar extinguir incêndio em anexo de casa no Porto

Um incêndio num anexo de uma habitação na rua Senhora da Luz, no Porto, provocou um ferido na manhã desta segunda-feira.O alerta foi dado às 7h45 e o Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, com o apoio dos bombeiros Portuenses, foram mobilizados para o local.Um morador de uma habitação contígua ficou ferido enquanto tentava extinguir as chamas.Francisco Cunha, outro morador e pai do homem ferido, alertou as autoridades: "Isto foi por volta das 7h05, eu e o meu filho ouvimos umas pequenas explosões e quando viemos à varanda vimos já o fumo". O filho de Francisco, de 33 anos, foi hospitalizado por inalação de fumo e um ferimento numa das mãos.A PSP tomou conta da ocorrência.