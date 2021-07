Um homem com ferimentos graves após ter sido baleado foi abandonado à porta do Hospital Garcia de Orta, em Almada, na madrugada deste sábado.Durante a madrugada, no Bairro da Jamaica, duas pessoas foram detidas por posse de arma.A PJ está a investigar ligações entre o baleado e os dois detidos com armas de fogo no Bairro da Jamaica.