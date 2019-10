Um homem, de 44 anos, ficou ferido na sequência de um acidente com uma arma de fogo, na sexta-feira, em Linhares, no concelho de Carrazeda de Ansiães.Ao que oapurou, a vítima estaria a proceder à limpeza de uma arma de caça, que terá, contudo, caído e disparado sozinha, atingindo o proprietário nas mãos.Dado o alerta, o homem foi inicialmente socorrido no local e depois transportado para o Hospital de Mirandela.