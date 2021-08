Um passageiro de um elétrico sofreu ferimentos ligeiros ao cair dentro do veículo, na rua da Restauração, Porto, esta manhã. A vítima foi hospitalizada.O alerta foi dado por volta das 09h30. A vítima foi socorrida pelos Sapadores do Porto e INEM. No local estiveram também a Polícia Municipal do Porto e a PSP.A circulação foi retomada por volta das 10h00.