Homem ferido após carro onde seguia cair de ravina em Arouca

Um idoso de 86 anos, ficou ferido depois do carro que conduzia ter caído numa ravina com cerca de dois metros, cerca das 14h30 desta sexta-feira, no lugar de Romariz, em Arouca.Foi necessária a intervenção de uma equipa de desencarceramento dos bombeiros de Arouca para resgatar o homem. A vítima foi levada, pelos bombeiros, para o hospital de Santa Maria da Feira.A GNR de Arouca está no local.