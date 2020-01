Homem ferido em desabamento de muro em Braga

Um homem ficou ferido na sequência da demolição de uma parede no interior de uma habitação em Priscos, Braga.A vítima ficou por baixo dos escombros e teve de ser ajudado por familiares. O homem estaria a trabalhar na demolição do muro quando o acidente aconteceu.Segundo o que oconseguiu apurar, os ferimentos são considerados ligeiros. No entanto, a vítima foi transportada para o Hospital de Braga.O alerta foi dado às 15h13. No terreno estiveram os Bombeiros Sapadores de Braga, os Bombeiros de Via Todos, uma viatura do INEM e uma Ambulância de Emergência médica.