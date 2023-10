Homem ferido após desacatos em bar no Porto

Um homem ficou ferido na sequência de desacatos com um grupo de oito indivíduos no bar IRA, na rua da Constituição, no Porto.O alerta foi dado pelas 04h50. Ao que oapurou, a altercação terá envolvido armas brancas, contudo ninguém terá sido atingido por objtos cortantes.A vítima terá sofrido ferimentos na cabeça é pescoço na sequência de agressões. Foi transportada ao hospital de São João, mas ausentou-se antes de ser tratado.A PSP foi acionada para o local e conseguiu intercetar e identificar dois elementos do grupo que foram conduzidos à esquadra.