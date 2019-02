Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem ferido após ser atacado por vaca em Monchique

Vítima de 63 anos sofreu ferimentos na cabeça e perna.

17:14

Um homem de 63 anos foi atacado esta manhã de terça-feira numa zona rural junto à barragem da Bravura, em Monchique, distrito de Faro.



A vítima estaria a passear naquele local e ter-se-à aproximado de uma cria da vaca que estava a pastar. Ao que o CM apurou no local, o animal ter-se-à sentido ameaçado pela presença humana e atacou o homem que acabou com ferimentos na cabeça e numa das pernas.



A GNR esteve no local e identificou o proprietário da vaca.