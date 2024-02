Homem ferido após ser atingido por árvore de grande porte em Paços de Ferreira

Um homem de 47 anos ficou ferido, este sábado, após ser atingido por uma árvore de grande porte em Paços de Ferreira.Ao que tudo indica ter-se-á tratado de acidente. De acordo com a mesma fonte, a vítima estava junto às pessoas que estavam a cortar a árvore.O alerta foi dado às 15h17. No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira, a VMER de Penafiel e a GNR de Freamunde.À chegada dos operacionais, o homem estava em paragem cardiorrespiratória. No entanto, na sequência das manobras de reanimação, o estado da vítima foi revertido.O ferido foi levado, pelos bombeiros de Paços de Ferreira, para o hospital de Penafiel, acompanhado pela equipa da VMER.