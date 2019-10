Homem ferido com arma de caça em Moura

Um homem com cerca de 40 anos foi esta quarta-feira helitransportado para o Hospital de São José, em Lisboa, com ferimentos de arma de fogo, devido a um acidente quando limpava uma espingarda de caça.O acidente aconteceu às 16h04, em Moura, e o homem foi atingido no rosto, no lado esquerdo.Estiveram no local 15 operacionais apoiados por quatro viaturas, entre bombeiros, GNR e INEM.