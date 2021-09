Um jovem de 28 anos saltou do primeiro andar do Hospital de Vila do Conde às 3h da manhã e ficou ferido com gravidade ao cair de uma altura de seis metros.O utente estava internado há 1 mês na unidade de Medicina Interna e a aguardar resposta social.As autoridades ainda estão a investigar as causas, mas hipótese de fuga está em cima da mesa.Na sequência da queda, o jovem foi transportado para o Hospital Pedro Hispano, onde permanece internado com ferimentos graves.