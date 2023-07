A queda de um carro ao rio Douro no Cais do Cavaco, em Vila Nova de Gaia, provocou ferimentos considerados graves a um homem com cerca de 60 anos.Para o local foram mobilizados os Bombeiros Sapadores de Gaia, uma viatura médica de emergência e reanimação.Foram dois mergulhadores dos bombeiros de Coimbrões, que conseguiram resgatar a vítima. Os operacionais mergulharam, sem equipamento, a vários metros de profundidade, para garantir um resgate mais rápido.