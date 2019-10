Homem ferido com gravidade após despiste em Santiago do Cacém

Um homem de 39 anos sofreu este domingo ferimentos graves, vítima do despiste da viatura que conduzia na Estrada Nacional 261, que liga São Domingos a Alvalade, no concelho de Santiago do Cacém.

A vitima que era o único ocupante da viatura foi transportado pelos Bombeiros de Alvalade para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O alerta foi dado as 7h48 e nas operações de socorro estiveram 12 operacionais apoiados por 5 viaturas, dos Bombeiros de Alvalade, VMER do Hospital do Litoral Alentejano e GNR.