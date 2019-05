Homem ferido com gravidade após queda de sete metros de prédio em Braga

Um homem de 46 anos caiu esta segunda-feira de uma altura de sete metros enquanto se encontrava a limpar as fachadas de um prédio em Ferreiros, no distrito de Braga.



A vítima caiu após a corda de rappel que o sustentava se ter desprendido da chaminé do prédio, segundo confirmam os bombeiros sapadores de Braga. Foi transportado para o hospital de Braga ainda consciente, mas em estado grave.



No local estiverem 15 operacionais e seis viaturas entre sapadores de Braga, INEM e PSP.