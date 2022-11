Homem ferido com gravidade após queda enquanto trabalhava em Gondomar

Um homem ficou ferido com gravidade após sofrer uma queda superior a três metros enquanto trabalhava na empresa Grande Porto, situada na rua José Martins Castro, em São Pedro da Cova, Gondomar.



O alerta foi dado às 16h42 e os Bombeiros de São Pedro da Cova, com o apoio do INEM, foram acionados para o local.

Ao que o CM conseguiu apurar, a vítima terá partido os pulsos e sofrido um hematoma na cabeça. Foi transportada, em estado grave, para o hospital de Santo António, no Porto.



A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.