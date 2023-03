Homem ferido com gravidade após ser agredido com catana em Coimbra

Um homem, de 44 anos, ficou gravemente ferido na noite desta sexta-feira depois de ser agredido por outro com uma catana no concelho de Condeixa-a-Nova, em Coimbra. Ao que oconseguiu apurar, na origem das agressões estarão desavenças profissionais.O agressor terá chegado ao local de carrinha e desferido três golpes no indivíduo. A vítima apresentou maioritariamente ferimentos na face e nos braços, tendo acabado por ser transportada para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.No local estiveram os Bombeiros Voluntário de Condeixa-a-Nova, o INEM e a GNR. O caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária.