Um homem ficou ferido com gravidade esta quarta-feira após ter sido atingido por um árvore que caiu na Reguenga, em Santo Tirso.



A informação é avançada pelo canal Santo Tirso TV. O mesmo meio refere que o acidente ocorreu por volta das 15 horas.





A vítima, com cerca de 50 anos, estava a trabalhar numa obra se saneamento quando uma árvore caiu em cima dele.O homem ficou ferido com gravidade e foi transportado para Hospital de S. João, no Porto.Foram mobilizados para o local os Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida e a GNR.