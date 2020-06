Homem ferido com gravidade em acidente com alfaia agrícola em Macedo de Cavaleiros

Um homem de cerca de 40 anos ficou ferido com gravidade, na manhã desta segunda-feira, em Edroso, no concelho de Macedo de Cavaleiros num acidente com uma alfaia agrícola.



Segundo fonte da GNR, o homem terá ficado entalado na alfaia agrícola, tenho ficado com ferimentos considerados graves numa perna.





Foi assistido pelos bombeiros locais.Ainda foi acionado o helicóptero do INEM, mas o ferido acabou por ser transportado de ambulância para o hospital de Bragança.